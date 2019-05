Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Landkern (ots)

Am Mittwochnachmittag kam in Landkern eine 55-jährige Motorradfahrerin aus dem Kreis Mayen-Koblenz in einer Linkskurve zu Fall. Das Motorrad und die Fahrerin rutschten anschließend auf den Gehweg und brachten dort zwei Frauen aus einem Eifelort zu Fall. Alle drei Frauen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

