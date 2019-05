Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

Mendig (ots)

Am 30.04.19, 09.25 Uhr, wurde in Mendig, Hauptstraße, der Pkw eines mobilen Pflegedienstes, welcher vor Ort abgestellt war, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am hinteren rechten Radlauf beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

