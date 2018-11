POL-ESW: Pressemitteilung der Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege kam es heute Nachtmittag zwischen 14.30 und 14.45 Uhr. Hierbei stellte eine 42-Eschwegerin ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Marktes um 14.30Uhr ab. Bei der Rückkehr bemerkte die Eschwegerin, dass ihr Fahrzeug hinten links beschädigt war. Der/die Unfallverursacher/in stieß augenscheinlich beim Aus-/oder Einparken gegen das geparkte Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der/die Unfallfahrer/in von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Fahrzeug der 42-jährigen Eschwegerin wurde auf 800,- EUR beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschwege unter der Telefonnummer 05651/925-0 entgegen.

