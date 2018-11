POL-ESW: Pressemitteilung der Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots) - Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Am Mittwochnachmittag, gegen 17.00 Uhr, wollte ein 70-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen zwischen Datterode und der Einmündung zur B 27, nähe Netrabrücke, mit seinem Pkw aus einem Feldweg auf die B 7 auffahren. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Pkw des 70-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 13.000 EUR.

In den Abendstunden, gegen 22.30 Uhr, ereignete sich ein Wildunfall auf der Kreisstraße 28. Hierbei fuhr ein 24-jähriger Sontraner von Stadthosbach kommend in Richtung Sontra, als unvermittelt ein Rehbock die Straße querte und vom Fahrzeug des 24-jährigen erfasst wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR. Der Rehbock erlag seinen Verletzungen.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, PHK Söder

