POL-ESW: Verkehrsunfall

Eschwege (ots) - Um 12:20 Uhr befuhr heute Mittag eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal die K7 (Bahnhofstraße) in Reichensachsen und beabsichtigte nach links auf die B 27 aufzufahren. Dabei übersah sie den Pkw eines 43-jährigen aus Barcelona, der auf der Bundesstraße in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs war. Der 43-jährige versuchte noch auszuweichen, touchierte aber noch den abbiegenden Pkw und fuhr anschließend frontal gegen einen auf der Linksabbiegespur (in Richtung Reichensachsen) stehenden Krankenwagen, der von einem 45-jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Durch den Aufprall verletzte sich der 43-jähriger Spanier leicht. Der Sachschaden wird mit ca. 17.000 EUR angegeben. Zwei der Unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt; der Verkehr kurzfristig geregelt werden.

