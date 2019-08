Polizei Wuppertal

POL-W: W- Fußgängerin nach Unfall vom 22.08.2019 im Krankenhaus verstorben

Wuppertal (ots)

Die 81-jährige Wuppertalerin war am 22.08.2019 auf der Freiligrathstraße als Fußgängerin von einem Auto erfasst worden (siehe Pressemeldung vom 22.08.2019 - "W- Schwerer Verkehrsunfall auf der Freiligrathstraße"). Die Seniorin ist gestern Abend (29.08.2019) in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats dauern an. (jk)

