Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einkaufstrolley mit Feuerlöscher gefunden - Eigentümer gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Langer Wall 08.03.2019, 14.30 Uhr

Bereits am Freitagnachmittag, den 08.03.2019, gegen 14.30 Uhr wurde in der Straße Langer Wall ein Einkaufstrolley aufgefunden. In dem Trolley befand sich lediglich ein 9 kg Wasser-Feuerlöscher des Herstellers Döka. Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise zu dem Eigentümer geben können. Möglicherweise wurde der Feuerlöscher irgendwo entwendet oder schlichtweg vergessen. Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

