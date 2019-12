POL-DH: --- Zwei Einbrüche in Weyhe - Unfallfluchten in Sulingen und Scholen - Pkw in Syke landet im Graben

Polizeiinspektion Diepholz

Lemförde - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 07.50 Uhr wollte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Lemförde die Hauptstraße queren. Er übersah dabei den Pkw einer 35-Jährigen aus Lembruch. Es kam zum Unfall, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Pkw der 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Lemförde - Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Bereits Mitte November wurde der Polizei Lemförde der Fund eines Fahrrades gemeldet. Alle Bemühungen den Eigentümer ausfindig zu machen scheiterten bislang. Wer kennt den Eigentümer des Fahrrades bzw. wer erkennt sein Fahrrad wieder? Es handelt sich um ein schwarzes 26er MountainBike mit 21 Gängen. Der Hersteller ist D4X (siehe Foto). Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 2872, entgegen.

Weyhe - Einbrüche

Zwischen Montag 08:00 Uhr und Dienstag 08:30 Uhr kam es in Erichshof in der Straße Lange Reihe zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Noch unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt durch die Terrassentür in das Wohnhaus. Auch in der Straße Lange Straße in Kirchweyhe verschafften sich am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr noch unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster im 1. Obergeschoss. Durch einen Tisch und Stuhl, die auf der Terrasse standen, gelangten sie an das obere Fenster und somit in das Haus. Sämtliche Räume wurden durchsucht. In beiden Fällen kann noch nicht gesagt werden, ob Diebesgut erlangt werden konnte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, zu melden.

Stuhr - Sachbeschädigung

Zwischen Sonntag 20:00 Uhr und 20:15 Uhr kam es in Moordeich in der Bromberger Straße zu einer Sachbeschädigung. Noch unbekannte Täter betraten des Grundstück, entfernten den Glaskörper eines Bewegungsmelders und schlugen einen weiteren vom Gartenhäuschen ab. Anschließend flüchteten sie über einen Zaun auf das angrenzende Grundstück. Die Polizei geht von einem versuchten Einbruch aus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, zu melden.

Stuhr - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bereits am Montag gegen 01:20 Uhr wurde in Brinkum in der Straße Rodendamm ein Fahrzeug kontrolliert. Bei der Kontrolle gab die 23-jährige Fahrzeugführerin aus Bremen falsche Personalien an. Die Polizei ermittelte nun im Nachgang, dass die 23-jährige, ihren Führerschein schon längst hätte abgeben müssen. Auch der 43-jährige Halter des Fahrzeuges muss sich nun verantworten, weil er die 23-jährige fahren lassen hat.

Schwaförden - Diebstahl aus Garage

In der Zeit von Sonntag, 01.12.2019, 14.00 Uhr bis Dienstag, 03.12.2019, 15.30 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannter Täter Zugang zu einer verschlossenen Garage in Schwaförden, Scholer Straße. Aus der Garage entwendete der Täter Elektro-Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Dienstag ereignete sich auf dem Parkplatz des K+K-Verbrauchermarktes an der Hindenburgstraße eine Unfallflucht, bei der Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro entstand. Gegen 09:30 Uhr stellte die Besitzerin eines silbernen VW Passat ihren Wagen dort ab. Als sie 10 Minuten später nach ihrem Einkauf zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Schaden vorne rechts an der Stoßstange. Der unbekannte Verursacher flüchtete unerlaubt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ihn sucht nun die Polizei Sulingen und hofft dabei auf Hinweise von Zeugen. Telefon 04271/9490.

Scholen - Verkehrsunfallflucht

Bereits am vergangenen Samstag kam es auf dem Parkplatz der Gaststätte Dorfkrug in Anstedt zu einer Unfallflucht, zu der die Polizei Sulingen Zeugen sucht. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum zwischen 17:45 und 21:30 Uhr ein dort abgestellter weißer Skoda Yeti von einem unbekannten Verursacher beschädigt. Der PKW stand rückwärts in einer Parklücke und wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Telefon 04271/9490.

Syke - PKW im Graben

Am frühen Dienstagmorgen um 5.00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Bassumer die L340 aus Richtung Industriegebiet kommend und versehentlich an der Ampelkreuzung Barrier Straße geradeaus. Der Skoda kam im Graben zum Stehen, war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Bassum - Zaun beschädigt

Eine mittlerweile geständige Fahrzeugführerin aus Twistringen ist am Montagvormittag mit ihrem PKW in der Straße "Am Schützenplatz" in einen Zaun gefahren und hat sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Fahrerin ermittelt werden und somit bleibt der Hauseigentümer nicht auf dem Schaden "sitzen". Der gesamte Sachschaden beträgt 1400 Euro.

