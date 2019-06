Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190617-1: Dealer festgenommen - Bergheim

Polizisten hatten den richtigen Riecher bei zwei Verdächtigen, die sich an einem für Drogengeschäfte bekannten Ort aufhielten.

Polizeibeamte bestreiften am Sonntag (16. Juni) um 13:30 Uhr die Skateranlage an der Köln-Aachener-Straße. Einem Hinweis zufolge sollten sich dort Verdächtige aufhalten. Als zwei 24-Jährige die Beamten bemerkten, flüchteten beide. Im Rahmen der Fahndung nach dem Duo erhielten die Beamten Kenntnis über einen Verkehrsunfall in der Von-Roon-Straße, bei dem einer der Flüchtenden mit einem Auto kollidierte und verletzt flüchtete. Im weiteren Verlauf teilten Zeugen mit, dass die beiden Flüchtigen in ein Haus in der Van-Roon-Straße liefen. Dort trafen die Beamten die beiden 24-Jährigen an. Bei ihnen fanden sie Betäubungsmittel und Bargeld sowie ein in Köln entwendetes Mobiltelefon. Der schwer verletzte 24-Jährige kam zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus, den anderen brachten sie in eine Polizeiwache. Eine weitere Streifenwagenbesatzung nahm den Verkehrsunfall auf. (bm)

