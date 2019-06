Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Betrunkener Motorradfahrer fährt gegen einen Baum - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am 14. Juni 2019 um 14:25 Uhr befuhr ein 54-jähriger Erftstädter mit einem Motorrad die Landesstraße 33 aus Friesheim nach Erp. Ohne Fremdeinwirkung kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er 70m neben der Fahrbahn im Grünstreifen bis er gegen einen dort stehenden Baum fuhr. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Beamten stellten Alkoholgeruch in seinem Atem fest und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte ihm nicht mehr abgenommen werden, da er keinen hatte. Zusätzlich befand sich an dem Motorrad kein Kennzeichen. Ermittlungen ergaben, dass das Motorrad nicht zugelassen und nicht versichert war. Eine Strafanzeige hierzu wurde zusätzlich gefertigt. (sm)

