Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190613-2: Mülltonnen brannten in Tiefgarage - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (13. Juni) haben in einer Tiefgarage eines Häuserkomplexes an der Bachemer Straße Mülltonnen gebrannt.

Ein Anwohner (40) bemerkte gegen 02:15 Uhr zehn brennende 240-Liter-Mülltonnen und wählte den Notruf. Neben dem Feuer sah der Zeuge einen Mann, der zügig in Richtung Burgpark wegging. Laut Angaben des 40-Jährigen war der Unbekannte etwa 175 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare und trug ein dunkles T-Shirt sowie helle Jeans. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

