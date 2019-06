Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190612-5: Autofahrer nach Frontalzusammenstoß verstorben - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (12. Juni) auf der Landesstraße (L) 495 in Knapsack ist ein 92-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Der 92-Jährige fuhr gegen 09:45 Uhr in Richtung Hürth. Laut Zeugenangaben geriet er plötzlich ohne ersichtlichen Grund nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem Lkw frontal zusammen. Der Senior verstarb an der Unfallstelle. Der Fahrer (48) des Lkw kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide schwer beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 495 bis etwa 14:45 Uhr gesperrt. (nh)

