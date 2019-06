Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190612-3: Schwerverletzte Dreijährige - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Kind ist unerwartet zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen und ein Auto erfasste es.

Am Dienstag (11. Juni) fuhr ein 54-jähriger Frechener um 16:20 Uhr mit seinem Auto von der Burgstraße auf der verkehrsberuhigten Straße "Im Klarenpesch". In Höhe der Hausnummer 49A lief ein dreijähriges Mädchen hinter einem linksseitig abgestellten Transporter auf die Fahrbahn. Der 54-Jährige bremste, eigenen Angaben zufolge, seinen langsam fahrenden Wagen ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Mädchen wurde schwerverletzt und mit einem Rettungswagen in Begleitung ihrer Mutter in eine Klinik gebracht. (bm)

