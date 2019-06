Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190611-4: Neunfache Sachbeschädigung an Pkw - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten die Außenspiegel und zum Teil auch die Stoßstangen der Fahrzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Freitag (07. Juni) 20:00 Uhr und Samstag (08. Juni) 07:40 Uhr beschädigten Unbekannte insgesamt neue Autos, die auf dem Parkplatz an der Herbertskaul abgestellt waren. Die Täter traten gegen die Außenspiegel und zum Teil auch gegen die Stoßstangen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittler des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen haben die Ermittlungen aufgenommen und fragen: Wer hat im tatrelevanten Zeitraum Verdächtige gesehen oder gehört und kann Angaben zu ihrem Aussehen oder Aufenthalt machen? Zeugenhinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

