Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190611-3: Zeugen meldeten alkoholisierten Autofahrer - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am späten Sonntagabend (09. Juni) einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Einem Ehepaar (31/41) fiel gegen 23:15 Uhr auf einem Rasthof der Autobahn 4 in Richtung Aachen vor der Abfahrt nach Kerpen ein Autofahrer auf. Da der Mann schwankte und lange brauchte, um sein Fahrzeug aufzuschließen und loszufahren, wurden die Zeugen misstrauisch. Sie folgten dem 52-jährigen Mann und informierten die Polizei. Nach der Abfahrt Kerpen-Sindorf sahen sie, wie der Autofahrer am Kreisverkehr Erfttalstraße/Europaring gegen eine Leitplanke fuhr und mehrere Verkehrsschilder beschädigte. In Horrem stoppten Polizisten den Wagen in Höhe der Rathausstraße/Hauptstraße und nahmen ihn mit zu einer Wache. Dort entnahm ein Arzt dem alkoholisierten Mann (1,58 Promille laut Alkoholvortest) eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Darüber hinaus leiteten sie ein Strafverfahren gegen ihn ein. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell