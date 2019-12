Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit 5 Verletzten in Bruchhausen-Vilsen - Lkw kippt in Twistringen in Graben auf die Seite ---

Bruchhausen-Vilsen - versuchter Diebstahl

Ein bisher noch unbekannter Täter hat in der Zeit von Freitag 9.00 Uhr bis Montag 9.00 Uhr versucht, die Kasse des SB-Kartoffelstandes in der Sulinger Straße zu entwenden. Das Vorhaben misslang aber, da die Kasse gut gesichert ist. Sollte jemand den Versuch beobachtet haben, bittet die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252-938510, um Hinweise.

Twistringen - LKW kippte auf die Seite

Durch ein ruckartiges Lenkmanöver des 50-jährigen Fahrers geriet am Montagmittag ein Sattelzugfahrzeug auf den rechten Seitenstreifen in der Nienburger Straße und kippte anschließend komplett auf die Seite. Verletzt wurde niemand; der Sachschaden beträgt ca.10000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Im Ortsteil Dille ist es gestern kurz vor 14.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 18-jährige Bruchhauen-Vilserin wollte von der B 6 nach links abbiegen. Dies erkannte ein 30-jähriger Bremer zu spät, wollte noch nach links ausweichen, fuhr aber noch auf und stieß dann mit einem, mit mehreren Personen besetzten, entgegenkommenden Fahrzeug aus Wilhelmshaven zusammen. Der 30-Jährige Verursacher und eine 23-jährige Mitfahrerin im Pkw aus Wilhelmshaven wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die 18-Jährige und zwei Mitfahrer im Wilhelmshavener Pkw wurden leicht verletzt. Der gesamte Schaden wird auf ca. 15000 Euro beziffert.

Diepholz - Fahren ohne Führerschein

Ein 15-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades aus Drebber wurde bereits am Dienstag, 26.11.2019, Ziel einer Kontrolle der Polizei. In der Schulstraße in Drebber stoppte die Polizei den 15-Jährigen. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Und damit nicht genug, er hatte an dem Leichtkraftrad aufgefundene abgelaufene Kennzeichen angebracht. Eine ordnungsgemäße Zulassung täuschte er durch selbst gedruckte Stempel für Zulassung und Hauptuntersuchung vor. Für diese kriminelle Energie erwartet den 15-Jährigen nun ein Strafverfahren.

Weyhe - Einbruch

Im Zeitraum von Samstag, 12.00 Uhr bis Montag, 02.30 Uhr, nutzten unbekannte Täter zu einem Einbruch in Dreye in der Deichwendung. Die Täter drangen gewaltsam durch eine rückwärtige Tür zur Garage ein. Um in das Wohnhaus zu gelangen mussten sie weitere Türen gewaltsam öffnen. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Mit etwas Bargeld und Schmuck verließen die Täter das Huas wieder. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

