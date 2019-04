Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wiedersehen nach sieben Jahren

Bückeburg (ots)

(ma)

Letzten Donnerstag konnte in Bückeburg ein Portemonnaie bei Gartenarbeiten gefunden werden, dass nach einer Straftat vor sechs gestohlen wurde.

Einen Tag später wurde ein weiteres Fundstück bei Heckenschneidearbeiten in der Hannoverschen Straße in Bückeburg gefunden.

Auch in diesem Fall handelte es sich um ein Damenportemonnaie, dass vor sieben Jahren einer heute 66jährigen Lauenhägerin beim Einkaufen in der Kreuzbreite aus der Handtasche gestohlen wurde.

Im Jahre 2012 wurden mit der mitentwendeten Kreditkarte am Geldautomaten zwei Verfügungen in Höhe von insgesamt 1.000 Euro der Straftäter ausgeführt und das Bargeld in Höhe von 150 Euro einbehalten.

In dem gefundenen Portemonnaie befanden sich beim Fund der Personalausweis, der Führerschein der Geschädigten und etwas Münzgeld in der Geldbörse.

