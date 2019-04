Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Abgemeldetes Auto ausgebrannt

Nienstädt/Hespe (ots)

(ma)

Sonntagmorgen gg. 06.00 Uhr bemerkte ein Anwohner der Dorfstraße in Hespe, dass in den Stunden zuvor offensichtlich unbemerkt ein abgemeldetes Fahrzeug, das auf einem Privatgrundstück im hinteren Bereich an einer Lagerhalle stand, komplett ausgebrannt ist.

Der zerstörte Pkw BMW stand nach Angaben des Verantwortlichen bereits seit Wochen unbewegt auf dem Grundstück.

Durch die Flammen und die Hitzeentwicklung wurde zudem ein Maschendrahtzaun beschädigt.

Ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus bestand nicht. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt; der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

