Kriminalitätslage:

Einbruch in Einfamilienhaus Fr., 18.10.2019, 18:00 Uhr bis Sa., 19.10.2019, 10:00 Uhr 38162 Cremlingen, Ostdeutsche Straße

Bislang unbekannte Täter nutzten in der Zeit vom Fr., 18.10.2019, 18:00 Uhr bis Sa., 19.10.2019, 10:00 Uhr, die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ostdeutschen Straße in Cremlingen. Sie gelangten unter Gewaltanwendung in das Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Anwohner die im Tatzeitraum eventuell auffällige, unbekannte Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter: 05331 / 933-0

Einbruch in die Kapelle der evangelischen Kirche in Schladen Fr., 18.10.2019, 17:30 Uhr bis Sa., 19.10.2019, 07:00 Uhr 38315 Schladen, Wolfenbütteler Straße

In dem Zeitraum von Fr., 18.10.2019, 17:30 Uhr bis Sa., 19.10.2019, 07:00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter einen Lagerraum der Kapelle der evangelischen Kirche in Schladen gewaltsam und erlangten Diebesgut im Wert von ca. 500,- Euro, u.a. eine Teleskopheckenschere.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter: 05331 / 933-0

Verkehrslage:

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss So., 20.10.2019, 02:30 Uhr 38170 Kneitlingen, Kapellenweg

Die alleinbeteiligte Führerin eines VW Polo bog am frühen Sonntagmorgen, 20.10.2019, gg. 02:30 Uhr, nach Verlassen der Ortschaft Kneitlingen offenbar orientierungslos in einen Feldweg ein, an dessen Ende sie in den dortigen Graben fuhr. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei ihr Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Sa., 19.10.2019, 20:55 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Jägerstraße / Gebrüder-Welger-Straße

Am Samstag, 19.10.2019, 20:55 Uhr, fuhr an der Kreuzung Jägerstraße / Gebrüder-Welger-Straße, 38304 Wolfenbüttel, eine Fahrzeugführerin auf einen verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Lichsignalanlage wartenden Pkw auf. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkholtest ergab einen Wert von über 2,00 Promille. Ihr Führerschein wurde vor Ort sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

