Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des PK Peine für den Bereich Peine für die Zeit vom 18.10.2019, 12 Uhr bis zum 19.10.2019, 11 Uhr

Peine (ots)

Fahrraddiebstahl Bereits in der Zeit vom 7.10.2019 bis 9.10.2019 kam es in der Virchowstraße in Peine zu einem Fahrraddiebstahl. Das Damenfahrrad, das mit einem Kabelschloss gesichert war wurde durch unbekannte Täter aus einem Kellerraum entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Am 18.10.2019 zwischen 13 Uhr und 13:20 Uhr kam es im Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes ebenfalls zu einem Fahrraddiebstahl. Hier wurde ein Herrenrad im Wert von 100 Euro entwendet.

Am 09.10.2019 zwischen 11:30 Uhr und 17 Uhr wurde in der Stederdorfer Straße ein vor einem Geschäft gesichert abgestelltes Fahrrad entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 350 Euro.

In der Zeit vom 16.10.2019, 20 Uhr bis zum 17.10.2019, 16 Uhr wurde im Bereich des Bahnhof Peine ein gesichert abgestelltes Mountainbike entwendet. Der Schaden beträgt300 Euro.

Verkehrsunfallflucht Am 18.10.2019 zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr kam es im Bereich der Kirchvordener Straße in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Ford Ecosport. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

