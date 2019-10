Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 18.10.2019

Peine

Mit gestohlener Bankkarte Geld abgehoben- wer kennt den Täter?

Bereits am 23.05.2019 brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Vallstedter Weg in Vechelde ein und erbeutete unter anderem eine EC-Karte samt dazugehörigem PIN. Anschließend begab sich die unbekannte männliche Person zu einem Bankautomaten und hob insgesamt 1.200 Euro von dem Konto ab.

Wer erkennt die Person auf den Fotos oder kann Hinweise zu dieser geben?

Die Polizei Vechelde ist unter der Telefonnummer 05302/8043730 erreichbar.

