POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 18.10.2019

Transporter aufgebrochen

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 06:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen im Maschweg in Peine abgestellten Transporter auf und entwendeten anschließend diverse Werkzeuge aus dem Fahrzeug. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000 Euro.

PKW zerkratzt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerkratzen bislang unbekannte Täter drei PKW, welche sich auf einem Auto-Transporter befanden, welcher auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße in Peine abgestellt war. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Donnerstag, um 17:30 Uhr, sollte durch Polizeibeamte eine 3-köpfige Personengruppe im Meierkamp in Hohenhameln kontrollieren werden. Als die Beamten sich nährten, flüchtete einer der Männer in Richtung des Zimmerplatzes. Die zur Unterstützung hinzugerufenen Kollegen konnten den 22-jährigen Osnabrücker auf einem Grundstück ausfindig machen und fußläufig verfolgen. Als dieser versuchte auf das Dach eines Carports zu flüchten, wurde er von einem Beamten ergriffen. Durch Fußtritte in Richtung des Beamten konnte er sich zunächst befreien. Kurze Zeit später wurde er durch weitere Beamte festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der Osnabrücker einen offenen Haftbefehl hatte. Der Beamte wurde glücklicherweise nicht verletzt und war weiterhin dienstfähig.

