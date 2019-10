Polizei Salzgitter

Salzgitter Lebenstedt: Körperverletzung

Mittwoch, 16.10.2019, gegen 22:55 Uhr

Am Mittwochabend kam es in der Chemnitzer Straße, vor dem dortigen Kiosk, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes aus Salzgitter. Demnach sei er ohne Grund plötzlich aus einer fünfköpfigen Männergruppe heraus mit der Faust von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen worden. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt geworden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der 18-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen: 05341 / 1879-0.

Salzgitter: Auffahrunfall, ein leicht verletzter Autofahrer

Mittwoch, 16.10.2019, gegen 05:20 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen ist es auf der Bundesstraße 248, zwischen Lobmachtersen und Immendorf, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 30-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Demnach musste der 30-Jährige verkehrsbedingt hinter einem vorausfahrenden, ebenfalls abbremsenden PKW, bremsen. Der nachfolgende 37-jährige Fahrer eines weiteren PKW bemerkte dieses offenbar zu spät und fuhr auf. Durch den starken Aufprall wurde der PKW des 30-Jährigen auf den davor befindlichen PKW aufgeschoben. Der 30-Jährige erlitt leicht Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12500 Euro, zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

