Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 18. Oktober 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Donnerstag, 17.10.2019, gegen 17:50 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Donnerstagnachmittag eine 18-jährige Autofahrerin beim Fahrstreifenwechsel auf der Braunschweiger Straße in Salzgitter Bad einen neben ihr fahrenden PKW. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen.

Salzgitter Bad: Diebstahl eines Autoemblems

Samstag, 12.10.2019, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 16.10.2019, 07:30 Uhr

Bislang nicht ermittelte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Mittwochfrüh von einem auf einem Parkplatz in der Straße Hinter dem Salze abgestellten PKW Jaguar das Frontemblem. Durch den Diebstahl wurde zudem das Abstandsradar des Fahrzeugs beschädigt. Der Schaden beträgt zirka 1000,-- Euro. Hinweise: 05341 / 825-0.

Salzgitter Lebenstedt: Einbruch

Samstag, 12.10.2019, 08:00 Uhr, bis Donnerstag, 17.10.2019, 09:40 Uhr

Unbekannte Täter gelangten nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Vereines in der Straße Neuer Mühlenweg. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Zum erlangten Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Tatzeit: Samstag, 12.10.2019, 08:00 Uhr, bis Donnerstag, 17.10.2019, 09:40 Uhr

Salzgitter Lichtenberg: Einbruchsversuch scheitert

Mittwoch, 16.10.2019, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Wallmerkamp in Salzgitter Lichtenberg einzudringen. Der Versuch ein Fenster aufzuhebeln scheiterte jedoch offensichtlich, so dass kein Eindringen erfolgte. Hinweise: 05341 1897-0.

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell