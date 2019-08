Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt am Rübenberge: Radlader durch Feuer zerstört

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 10.08.2019, ist ein Radlader in einer Lagerhalle am Edelhofweg in Dudensen in Brand geraten. Das Feuer hat auch das Dach der Halle in Mitleidenschaft gezogen.

Nach ersten Informationen des Kriminaldauerdienstes Hannover hatte eine Anwohnerin gegen 22:00 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und bei ihrer Nachschau Flammenschein in der nahegelegenen Lagerhalle bemerkt.

Die alarmierten Rettungskräfte fanden daraufhin den in Vollbrand stehenden Radlader in der Halle vor. Die Flammen hatten bereits Teile der Kunststoffeindeckung des Daches in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, derzeit kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 40 000 Euro. /pu

