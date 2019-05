Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Sperrmüll illegal am Straßenrand entsorgt

Ulm (ots)

Am hellen Tag haben sich ein Mann und eine Frau ihres Sperrmülls entledigt. Sie wurden am Samstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, von anderen Verkehrsteilnehmern dabei beobachtet, wie sie eine Holzpalette aus ihrem VW Passat auf einen Paletten Stapel am Straßenrand ausluden. Kurz danach war der VW wieder weg. Die Polizei konnte vor Ort über 20 Paletten, ein altes Elektrogerät und sonstigen Sperrmüll vorfinden. Da der VW auf eine Firma zugelassen ist, müssen die Ermittlungen zum verantwortlichen Autofahrer in der Folgewoche fortgeführt werden.

Polizeipräsidium Ulm

