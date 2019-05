Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Mehrere Menschen durch Kohlenmonoxid verletzt

CO-Warngeräte des Rettungsdienstes verhindern Schlimmeres

Ulm (ots)

Der Rettungsdienst wurde am Samstag gegen 09.10 Uhr zu einer verletzten Person in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße in Laupheim gerufen. Beim Betreten der Wohnung schlugen die CO-Warngeräte der Rettungsdienstmitarbeiter an, weshalb diese die Wohnung wieder verließen und die Feuerwehr, den Notarzt und die Polizei nachalarmierten. Die Feuerwehr betrat unter Atemschutz die betreffende Wohnung, barg zwei Personen aus der Wohnung und führte weitergehende Messungen durch. Da nur die Erdgeschosswohnung durch das Kohlenmonoxid betroffen war, konnte auf eine Evakuierung des gesamten Hauses verzichtet werden. Ermittlungen der Polizei unter Zurateziehung der Spezialisten der Feuerwehr ergaben, dass offenbar am Vorabend ein noch nicht erloschener Grill unter einem geöffneten Fenster im Außenbereich der Wohnung abgestellt wurde. Das Kohlenmonoxid zog durch das Fenster in die Wohnung, lagerte sich im Bodenbereich ab und wirkte dort auf insgesamt 4 schlafende Personen ein. Es handelte sich hierbei im zwei 36 Jahre alte Frauen und zwei 4 und 1 Jahre alten Kinder. Neben der Polizei aus Laupheim waren 21 Mann der Feuerwehr Laupheim und 12 Mitarbeiter der Rettungsdienste im Einsatz. Die verletzten Frauen und Kinder wurden in eine Klinik eingeliefert.

+++++++882431

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell