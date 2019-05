Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Autofahrer schnitt die Kurve und verursachte hohen Sachschaden

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, gegen 14.20 Uhr, fuhr der Fahrer eines VW Touran vom Wacholderweg nach links in die Weidenstraße. Der 33-Jährige hielt sich aber nicht an das Rechtsfahrgebot. Deshalb kollidierte er mit einem von links kommenden BMW. Dessen 79-jährige Fahrerin und der Unfallverursacher blieben unverletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 18.000EUR. Der VW musste abgeschleppt werden.

