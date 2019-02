Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Foto vom Raubüberfall auf Kiosk

Hemer (ots)

Nach dem Raubüberfall am 28. Dezember 2018 auf einen Kiosk an der Hauptstraße in Hemer veröffentlicht die Polizei ein Foto der Videoüberwachung. Der Räuber hatte den Laden gegen 21.45 Uhr betreten, die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Der Mann war etwa 175 cm groß, trug eine blaue Jeans und eine schwarze Sturmhaube mit ausgeschnittenem Augenbereich. Die Hoffnung der Polizei ist, dass jemand die braun-/beige-farbene Jacke mit Kapuze wiedererkennt. Der Täter sprach sehr gutes Deutsch, vermutlich mit Akzent. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 02372/9099-0.

