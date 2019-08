Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Demonstrative Aktion von Greenpeace im Braker Hafen

Delmenhorst

Durch die Besatzung eines Schiffes, das mit Soja-Bohnen beladen war, wurde am Sonntag, 04. August 2019, gegen 04:00 Uhr, mitgeteilt, dass man von Schlauchbooten der Umweltorganisation "Greenpeace" verfolgt werde. Man würde sich aktuell auf der Weser, in Fahrtrichtung Brake, befinden.

Gegen 04:50 Uhr legte das Schiff im Bereich des Braker Hafens an. Durch Aktivisten wurde das Schiff mit dem Schriftzug "CLIMATE CRIME" beschmiert. Eine Behinderung des Schiffes während der Fahrt erfolgte nicht. Durch die Polizei wurden insgesamt neun Schlauchboote auf der Weser festgestellt

Nach Anlegen des Schiffes im Bereich des Braker Hafens wurden durch die Aktivisten ein Paraglider sowie eine Drohne eingesetzt. Der Polizeihubschrauber überflog den Braker Hafen und verschaffte den Einsatzkräften so einen Überblick.

Im Hafen wurden 19 Aktivisten an zwei ca. 40 m hohen Ladekräne festgestellt, die zum Teil an Seilen in der Luft hingen und Transparente angebracht hatten. Trotz umfangreicher Verhandlungen ließen die Aktivisten eine Frist zum selbständigen Verlassen der Kräne verstreichen. Anschließend wurden alle Aktivisten unter Begleitung von polizeilichen Einsatzkräften aus der Höhe geborgen. Dabei kamen polizeiliche Spezialkräfte zum Einsatz, denen keinerlei Widerstand geleistet wurde.

Im Anschluss wurden die Personalien aller Personen festgestellt und Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Unterstützt wurden die polizeilichen Maßnahmen durch einen Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens, die aber nicht tätig werden mussten.

Der Einsatz im Hafen wurde gegen 17:30 Uhr beendet.

