Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei zufrieden mit Verlauf des TabulaRaaza

Delmenhorst (ots)

Hatten/Sandkrug. Eine positive Bilanz zieht die Polizei nach dem TabulaRaaza-Festival am Samstag. Aus Sicht der Polizei herrschte eine insgesamt friedliche Stimmung. Während der An- und Abfahrt stellten die Polizeibeamten einige Fahrer fest, die unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer saßen. Insgesamt wurden etwa 400 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft, 13 Fahrer standen unter Drogeneinfluss. Ihnen wurde Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Einer der Pkw-Fahrer wollte sich der Kontrolle entziehen und ignorierte das Anhaltezeichen der Polizeibeamten an einer der Kontrollstellen. Die Polizisten verfolgten den 46 Jahre alten Mann aus Großenkneten und stellten ihn letztendlich in einer Seitenstraße. Der Mann wehrte sich gegen die weiteren Maßnahmen, Blut wurde ihm dennoch abgenommen, weiterfahren durfte er nicht mehr und auch seinen Führerschein musste er abgeben. Außerdem verzeichnete die Polizei einige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und kleinere Streitereien.

Bei Rückfragen Rückfragen melden Sie sich gerne bei der

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 0172-6192358

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell