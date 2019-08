Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 04.08.2019

Verkehrsunfallflucht Brake, Kaje, Fr., 02.08.19, 14 h - Sa., 03.08.19, 09.30 h

Ein am genannten Ort auf der linken Seite der Einbahnstraße ordnungsgemäß geparkter Lkw ist bei Rückkehr seines Nutzers beschädigt; es ist blaue Farbanhaftung sichtbar. Der Lkw ist vorne rechts am Aussenspiegel und am Kotflügel beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter 04401/9350 zu melden.

