Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 04.08.2019

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Anbau aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbek. Täter die Tür eines Anbaues eines Einfamilienhauses in der Schulstraße in Delmenhorst auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 04.08.2019, um 03.01 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann (aus Delmenhorst) mit seinem PKW den Hasporter Damm in Delmenhorst. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab 2,17 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Bookholzberg: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter BTM-Einfluss, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz/Kraftfahrzeugsteuergesetz

Am 03.08.2019, um 19.40 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann (aus Bookholzberg) mit seinem nicht zugelassenen Quad (ohne Kennzeichen) die Kanalstraße in Bookholzberg. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (ein Vortest verlief positiv auf THC) steht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

