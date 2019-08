Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 04.08.2019

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen und Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 04.08.2019, ereignete sich gegen 05:25 Uhr auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Wardenburg zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten in Richtung Autobahndreieck Ahlhorner Heide ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden und der Unfallverursacher unter Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Ein 74 Jahre alter Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Ammerland befuhr die A 29 zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten in Richtung des Ahlhorner Dreieck. Die Unfallstelle befindet sich in einer Baustelle, wo der Verkehr einspurig über den Überholfahrstreifen geführt wird und die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch 40 km/h begrenzt ist. Ein 26 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Cloppenburg fuhr hinter dem Pkw aus dem Ammerland mit deutlich höherer Geschwindigkeit und fuhr nahezu ungebremst mit einem hohen Geschwindigkeitsüberschuss auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Pkw aus dem Ammerland um die eigene Achse und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Fahrstreifen in der Baustelle stehen. Der Unfallverursacher kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Seitenraum neben der Fahrbahn stehen. Eine nachfolgende 24 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Oldenburg, die auch dann als Ersthelferin fungierte, fuhr über auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile und beschädigte dabei ihr Fahrzeug.

Durch den Unfall wurden der 26 Jahre alte Unfallverursacher, die Fahrerin des Pkw aus dem Ammerland, sowie der 82 Jahre alte Beifahrer im Pkw aus dem Ammerland schwer verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten, Alkoholgeruch in der Atemluft der 26 Jahre alten Unfallverursachers festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,73 Promille . Daraufhin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Blutprobe entnommen sowie die Fahrerlaubnis des jungen Mannes beschlagnahmt. Die Pkw der beiden Hauptunfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 35.000,- Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergung musste die Fahrbahn an der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. Es kam aber nicht zu nennenswerten Behinderungen.

