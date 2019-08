Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Delmenhorst (ots)

Ort: 27243 Prinzhöfte (OT Stiftenhöfte), Stiftenhöfter Straße 11 (K 286) Zeit: Samstag, 03.08.2019, gg. 14:12 Uhr Ein 20-Jähriger aus Berne befuhr mit seinem Motorrad die K 286 aus Richtung Harpstedt kommend in Richtung Klein Henstedt. In einer Linkskurve stürzte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er später verstorben ist. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme (bis gegen 16:00 Uhr) war die K 286 voll gesperrt.

