Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung LK Wesermarsch - PK Brake:

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen Ovelgönne. Am Freitag, 02.08.2019, um ca. 14:50 Uhr, befährt ein 45-jähriger Bremer mit seinem LKW samt Anhänger die B 211 in Fahrtrichtung Oldenburg. Zu diesem Zeitpunkt ist der Verkehr zähflüssig. Wahrscheinlich aus Unachtsamkeit übersieht er den vor ihm stockenden Verkehr, sodass es, trotz eingeleiteter Notbremsung des LKW, zu einem Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden PKW, Peugeot, kommt. Dieser wird durch den Aufprall auf einen weiteren PKW, VW, geschoben. Die drei Insassen des Peugeot (46-jähriger Fahrer, 48-jährige und 16-jährige Mitfahrer aus Vechta), sowie die 76-jährige Beifahrerin des VW aus Butjadingen werden leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 51-jährige Fahrer des VW bleibt unverletzt. Am Peugeot entsteht Totalschaden. Die B211 wird für die Zeit der Bergungs- und Ermittlungsmaßnahmen voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

