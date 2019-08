POL-DEL: Pressemeldung LK Wesermarsch- PK Nordenham

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen Nordenham. Am Freitag, 02.08.2019, gegen 11:37 Uhr, kam es in Nordenham auf der B 212, in Höhe des Stadtwaldes, zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Demnach befuhr der 75-jährige Fahrer eines Volvos aus Stuhr die B 212 in Richtung Blexen. In Höhe des Stadtwaldes erkannte er zu spät, dass der vorausfahrende, 21-jährige Fahrer eines VW aus Schiffdorf verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Durch diesen Zusammenstoß wurden die Fahrzeugführer und die jeweiligen Mitfahrer (10-Jährige aus Altenberge und 33-Jähriger aus Schiffdorf) leicht verletzt. Zwei Rettungswagen kümmerten sich um die Versorgung der Verletzten. Der Volvo des Auffahrenden war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen werden. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro verursacht.

+++

Sachbeschädigung an Pkw- Zeugenaufruf Nordenham. In der Zeit vom Mittwoch, 31.07.2019, bis Freitag, 02.08.2019, wurde auf einem Parkplatz an der Bonner Straße der rote Lack eines VW-Polo beschädigt, indem mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810. (917371)

+++

Sperrung der Nordröhre des Wesertunnels Stadland. Am Freitag, 02.08.2019, um 14:30 Uhr, kam es aufgrund eines liegengebliebenen Pkw zu einer 15-minütigen Sperrung der Nordröhre. Nachdem die Gefahrenstelle durch die Polizei abgesichert worden war, konnte der Verkehr bis zur vollständigen Bergung des Pkw mit Einschränkungen einspurig vorbeigeführt werden.

+++

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit Nordenham. Am Freitag, 02.08.2019, um 13:35 Uhr, kam es auf der Seefelder Straße / Einmündung Wehlweg zu einem Verkehrsunfall. Demnach befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Seefelder Straße, aus Richtung Moorsee kommend, in Richtung Seefeld. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Kurvenleittafel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es blieben Teile seiner Frontschürze und das vordere Kennzeichen an der Unfallstelle zurück. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Es handelt sich um den 83-jährigen Halter des verunfallten Pkw Daimler-Benz. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde Alkoholgeruch festgestellt. Es wurde eine Beeinflussung von 2,27 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Nordenhamer eingeleitet. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 1500 EUR geschätzt.

