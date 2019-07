Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Firmenfahrzeuge und Arbeitsmaschinen entwendet

Rheinstetten (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude im Gewerbering in Rheinstetten ein. Die Eindringlinge suchten im Gebäudeinneren offenbar gezielt nach den Fahrzeugschlüsseln der Firmenfahrzeuge und wurden schließlich fündig. Sie nahmen den kompletten Schlüsselkasten an sich. Entwendet wurden zwei in der Werkshalle abgestellte Firmenfahrzeuge. Die Diebe beluden die Autos zudem mit Arbeitsmaschinen, welche sich ebenfalls in der Halle befanden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

