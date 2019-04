Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Handtasche entrissen - Polizei sucht nach Zeugen

Worms (ots)

Am 07.04.2019 kam es in der Wormser Fußgängerzone zum Diebstahl einer Handtasche. Die 75-jährige Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Ehemann unterwegs und trug ihre Handtasche über dem Arm. In der Nähe des Amtsgerichts wurde sie von dem Täter, der sich von hinten näherte, derart überrascht, dass sie kaum Gegenwehr leisten konnte als er ihr die Handtasche entriss. Der junge Mann flüchtete mit seiner Beute in Richtung Martinspforte und wurde noch kurze Zeit von mehreren Zeugen der Tat verfolgt, die ihn jedoch nicht einholen konnten.

Diese Zeugen sind der Polizei namentlich nicht bekannt und werden dringend gebeten sich auf der Polizeiinspektion Worms zu melden.

