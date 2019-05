Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt: 93-Jährige tot in Wohnung gefunden

Hannover (ots)

Eine Angehörige hat am Sonntagvormittag, 12.05.2019, eine 93-Jährige leblos in ihrer Wohnung an der Kestnerstraße aufgefunden. Die Kriminalpolizei kann zum jetzigen Zeitpunkt weder einen Unglücksfall noch ein Zutun Dritter ausschließen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 61-Jährige die Wohnung ihrer Tante kurz vor 11:00 Uhr betreten. Dort fand sie die Seniorin leblos in der Küche auf und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ließ sich ein Fremdverschulden nicht ausschließen. Die Seniorin wurde noch am Sonntagabend obduziert, ein abschließendes Ergebnis steht noch aus. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. /has, isc

