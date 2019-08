Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand eines Pkw auf der A1 im Landkreis Vechta

Delmenhorst (ots)

Bakum. Aufmerksame Zeugen machten einen Fahrzeugführer aus Hamburg darauf aufmerksam, dass aus seinem Auspuff Flammen schlugen. Der 43-jährige Hamburger befuhr am heutigen Morgen gegen 08:40 Uhr mit seinem BMW die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück, als ihn kurz vor der Anschlussstelle Vechta andere Verkehrsteilnehmer durch Hupen und Gesten darauf aufmerksam machten, dass aus seinem Fahrzeug Flammen schlugen. Er konnte das Fahrzeug rechtzeitig vor der dort unmittelbar beginnenden Baustelle auf dem Seitenstreifen abstellen und sich aus dem Fahrzeug retten. Der vordere Bereich des Fahrzeugs fing Sekunden später Feuer und brannte lichterloh. Die Feuerwehr Emstek rückte mit 4 Fahrzeugen und 28 Kameraden an, um den Brand zu löschen. Die Autobahn musste während der Löscharbeiten für 30 Minuten voll gesperrt werden. Bis zum Abschleppen des Fahrzeugs konnte der Verkehr einspurig am ausgebrannten Fahrzeug vorbei fließen. Dadurch entstand ein Rückstau von 5 Kilometern Länge. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800,-EUR.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell