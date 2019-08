Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 04.08.2019

Delmenhorst (ots)

Nordenham: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstag, 03.08.2019, um 09:30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Kastenwagens die Blexersander Straße aus Richtung B 212 kommend in Richtung Martin-Pauls-Straße. In Höhe der Fußgängerampel kam ihm ein silberner Kleinwagen entgegen. Der Beifahrer dieses Kleinwagens warf einen Gegenstand über das Fahrzeugdach in Richtung des Gegenverkehrs. Dieser Gegenstand schlug dann in der Windschutzscheibe des Kastenwagens ein und beschädigte diese in Kopfhöhe des Fahrers. Bei dem Wurfgegenstand dürfte es sich um einen mit Wasser gefüllten, tiefgefrorenen Luftballon gehandelt haben. Überreste eines solchen wurden vorgefunden. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro blieb. Konkrete Hinweise zu dem Täterfahrzeug konnten nicht ermittelt werden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den bislang unbekannten Täter und den Fahrer des Täterfahrzeuges wurde eingeleitet, denn auch der Fahrer könnte als Mittäter strafrechtlich belangt werden. Die Polizei merkt an, dass die Windschutzscheibe glücklicherweise nicht durchschlagen wurde. Wäre dies der Fall gewesen, hätte sich der Fahrer des Kastenwagens nicht nur unerheblich verletzen können. Als Scherz könne man einen solchen Vorfall nicht mehr bezeichnen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 03.08.2019, um 20:51 Uhr, befuhr eine 56-jährige Fahrradfahrerin in Nordenham die Stefan-Andres-Straße in unsicherer Fahrweise. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab eine Alkoholbeeinflussung mit dem vorübergehenden Ergebnis von 1,99 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

