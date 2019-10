Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Fußgänger wirft PET-Flaschen auf vorbeifahrendes Auto

Krefeld (ots)

Ein Fußgänger hat am Freitag (11. Oktober 2019) an der Roßstraße einen Sechserpack PET-Flaschen auf die Frontscheibe eines vorbeifahrenden Autos geworfen und dieses stark beschädigt.

Der 26-jährige Autofahrer fuhr gegen 18:07 Uhr mit seinem Audi über die Roßstraße in Richtung Deutscher Ring.

Als er sich in Höhe der Adlerstraße befand, warf ein Fußgänger einen Sechserpack PET-Flaschen auf die Windschutzscheibe des Audi.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Autofahrer gab vor Ort an, er sei etwas zu schnell unterwegs gewesen.

An der Örtlichkeit ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt.

Der Flaschenwerfer entfernte sich zu Fuß in Richtung Scharfstraße. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Er ist etwa 40-50 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß und war bekleidet mit einer Jeans und einem weißen Pullover.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (775)

