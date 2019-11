Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Butjadingen, OT Burhave, Butjadinger Straße, LK Wesermarsch: Trunkenheitsfahrt durch Fahrer eines Elektrorollators

Delmenhorst (ots)

Am 30.11.2019, gegen 12:20 Uhr, wurde der Polizei ein auffälliger Fahrer eines sog. Elektrorollators in der Butjadinger Straße in Burhave gemeldet. Der Fahrer hätte das Fahrzeug in den rechtsseitigen Bermenbereich gelenkt und habe diesen dort nicht eigenständig herausmanövrieren können. Da ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde neben der Polizei auch ein Rettungswagen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 69-jährigen Butjenter ergab eine Konzentration von 3,16 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell