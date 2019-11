Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gegen PKW gefahren und anschließend geflüchtet

Delmenhorst (ots)

Am 28.11.2019, 10.00 bis 15.00 Uhr, parkte ein 62-jähriger Oldenburger seinen Pkw auf dem Parkstreifen der Ulmenstraße in Brake. Er stellte bei seiner Rückkehr fest, dass Unbekannte beim Vorbeifahren an seinem Mercedes der C-Klasse einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 EUR hinten links verursacht hatten. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bzw. den Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935 zu melden.

