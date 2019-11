Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Reifen eines PKW in Brake zerstochen

Delmenhorst (ots)

Eine 36-jährige Brakerin parkte in der Nacht vom 27. auf den 28.11.2019 einen ihr zur Verfügung gestellten Pkw Dacia ordnungsgemäß auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand des Middeweg in Brake. Als sie zum Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte vermutlich mit einem Messer beide Reifen der Beifahrerseite aufgeschlitzt hatten, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 300 EUR entstanden ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04401/9350 zu melden.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

