Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Gaststätte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich am frühen Donnerstagmorgen, 05.09.19, kam es in der Lörracher Straße in Steinen zu einem Einbruch. Die Eingangstüre einer Gaststätte bei der Tennishalle wurde aufgebrochen und aus dem Gastraum Bargeld entwendet. Aufgrund eines Hinweises ist davon auszugehen, dass die Tat gegen 5 Uhr erfolgte und es sich um eine einzelne Person handelte, die mit einem Kapuzenpullover bekleidet war. Der Polizeiposten Steinen, 07627 970-250, sucht Zeugen.

