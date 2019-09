Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.09.19, gegen 07.45 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer die B518, aus Wehr kommend. An der Einmündung zur B317 musste er verkehrsbedingt anhalten. Hier fuhr dem BMW- Fahrer ein nachfolgender Renault auf. Als der BMW-Fahrer aus seinem Fahrzeug ausstieg, fuhr der unfallverursachende Renault-Fahrer plötzlich in Richtung Lörrach davon. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der 56 jährige Mann in Lörrach gestoppt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Da sich der BMW-Fahrer bei dem Unfall leicht verletzte, wird sich der 56 jährige nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht verantworten müssen.

