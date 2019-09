Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental

Atzenbach: Vermisster durch Feuerwehr aufgefunden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.09.19, gegen 16.30 Uhr, wurde aus Atzenbach ein Mann vermisst gemeldet. Es bestand der Verdacht, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befinden könnte. Im Rahmen der Suchmaßnahmen wurde auch die Feuerwehr Atzenbach eingesetzt, welche die polizeilichen Maßnahmen unterstützte. Gegen 23 Uhr konnte der Mann durch Feuerwehrkräfte in einem Gebüsch liegend aufgefunden werden. Er wurde durch den Rettungsdienst zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik gebracht.

