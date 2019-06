Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Büroräume

Düren (ots)

Büroräume am Wirteltorplatz und in der Straße "Kaiserplatz" waren in den vergangenen Tagen Ziel von Einbrechern.

Zwischen Mittwochnachmittag, 29.05.2019, und Freitagmorgen, 31.05.2019, hebelten Unbekannte die Eingangstür zu den Büroräumen am Wirteltorplatz auf. Im Inneren wurden auf der Suche nach verwertbarem Diebesgut mehrere Schränke geöffnet. Der oder die Täter konnten nach ersten Feststellungen mit drei Notebooks unerkannt entkommen.

In Büroräume in der Straße "Kaiserplatz" wurde zwischen Mittwochnachmittag, 29.05.2019, und Sonntagmittag, 02.06.2019, eingebrochen. Hier wurde eine Zugangstür aufgebohrt, um ins Innere zu gelangen. Mehrere Schränke wurden geöffnet. Bei einem ersten Überblick wurde das Fehlen von Notebooks und Kameras festgestellt.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

